電視節目「嗨！營業中2」遭指控在苗栗濫墾森林，國產署今日表示，節目錄影位於私人土地，無涉國產署經管國有土地。國產署經管的苗栗縣銅鑼鄉芎蕉灣段823地號國有地遭濫墾等情形，該筆國有地已經在2021年7月排除佔用騰空收回，並納入定期巡管，無遭複占情形。

國產署表示，823地號國有土地，面積374.98平方公尺（約113.4坪），使用分區及使用地類別為一般農業區、農牧用地，地形狹長夾雜於私地間，2020至2021年間涉私人竊佔823、824地號內部分土地堆置砂石，經國產署中區分署苗栗辦事處2020年7月13日函請苗栗縣警察局苗栗分局依法偵辦，由該分局移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，占用人表示地上物已清理完竣，經苗栗辦事處2021年7月30日複查結果，已騰空返還土地，地上物狀況為「泥土地」，並獲地檢署2022年9月20日緩起訴處分，該筆土地收回後已納入定期巡管標的，最近一次巡管時間為今年6月。

國產署進一步表示，為確認823地號國有土地有無遭複占情形，苗栗辦事處今年10月4日現場勘查結果，地上物狀況為「雜草、泥土地」，無遭複占情事。國產署將持續定期巡管，並積極研議活化利用該筆土地可行性。