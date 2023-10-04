趙德胤非常開心電影能夠入圍最佳紀錄片。（岸上影像提供）

《青春（春）》聚焦在紡織廠裡頭的男男女女。（岸上影像提供）

第60屆金馬獎入圍名單揭曉，當中最佳紀錄片名單宛如「神仙打架」，有國際名導蔡明亮的「行者」系列第九部《何處》、威尼斯影展終身成就獎得主許鞍華的《詩》、坎城影展天主教人道精神特別獎得主林正盛的《撼山河 撼向世界》、威尼斯影展威尼斯日最佳影片得主趙德胤的《診所》、國際影展常客王兵的《青春（春）》。

蔡明亮表示，自己是在宣傳新片《日子》的繁忙行程中，得知《何處》入圍金馬最佳紀錄片的消息，「很開心，而且一起入圍的都是老友許鞍華、王兵、林正盛、趙德胤，忍不住大笑。」趙德胤則說：「這是一部拍了好久的電影，從2017年開始拍攝的，到2023年4月份才拍完的電影。拍攝緬甸家鄉是我一生的功課，拍紀錄片是我的修行，很痛苦、很有壓力，但拍完很釋懷。再次感謝金馬獎！感謝評審！」

《詩》紀錄導演許鞍華親自拜訪多位香港詩人好友，以及分處在各地的詩人朋友的生活紀錄；而《青春（春）》是一部極具深度的紀錄片，鏡頭聚焦於在紡織廠日復一日工作的少男少女們的嬉鬧、情愫和現實壓力，導演王兵以他一貫客觀的攝影風格，捕捉這些年輕紡織工們的真實生活樣態，讓觀眾看見紡織廠之中掙扎萌芽的青春。