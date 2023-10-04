目前位於鵝鑾鼻東方的小犬颱風正往西朝台灣方向前進，威脅新竹以南、宜花東、澎湖等14地，氣象署也發布海上陸上颱風警報。天氣職人吳聖宇指出，由於環境太乾，小犬颱風的雲雨帶幾乎都集中在10級暴風圈範圍內，可能得等到颱風核心區域觸陸才有雨勢；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則警告，小犬颱風在過去3小時略為增強，登陸熱區的台東、恆春半島、屏東南部最好做好準備。

吳聖宇說明花東雖進入暴風圈，卻沒有降雨的原因。（翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇在臉書粉專發文說明，由於環境實在太乾，雷達觀測上，小犬颱風的雨帶幾乎都集中在10級暴風圈範圍內，7級暴風圈範圍內看不到明顯的雲雨帶，「連已經進入暴風圈內的花東地區都沒有看到跟地形交互作用的降雨回波出現」，吳聖宇表示，雖然各地已經出現風勢，「但是雨勢可能真的要等到核心區域進入陸地才會快速累積了」。

台灣颱風論壇指出，小犬颱風過去3小時略為增強，眼牆厚實。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇則在臉書粉專提到，小犬颱風的風場很大，目前西部沿海已有大範圍8至10級強陣風，內陸的都會區也有6至7級陣風，隨著晚間颱風越接近，各地風勢也會越強。

同時台灣颱風論壇分析，小犬颱風在過去3小時內略為增強，颱風眼牆相當厚實，「尤其颱風南半圈特別暴力」，因此台東、恆春半島、屏東南部等登陸熱區最好嚴加戒備。