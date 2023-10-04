曾沛慈出席衛教活動。(王思穎攝）

曾沛慈今（4）日擔任衛教大使，出席思覺失調症宣導影片《改變，讓我們走得更長》首映記者會，推廣長效針劑。她受邀擔任衛教大使很驚喜，因為距離她演出的《我們與惡的距離》已經4、5年之久，但影響力還在，她認為照顧身心健康很重要，她心情低落時，老公都會陪在身邊、和她聊聊，大讚老公是神隊友、很好的傾聽者。

婚姻關係難免經歷磨合，曾沛慈認為不可能有完全不需要磨合的關係，只有願不願意朝彼此都想要去的方向努力，現在的婚姻狀態很健康，「我們是10幾年的朋友，還是有激情啦，但我很容易滿足，我會像無尾熊一樣抱著他，靠著他看電視，不用刻意做什麼就會有幸福感。」

近期她忙於拍戲，她笑說今年是2人交往、結婚以來，第一次沒辦法為老公好好慶生，老公生日當天她還要老公遠到台東探班，老公還因超過速限被開了張罰單，「那就是他的生日禮物啦，其實他不是很愛熱鬧，到片場後我們就回房間，過兩個人的世界，有在台東找了間比較有儀式感的餐廳慶祝。」

曾沛慈結婚1年，肚皮仍未有動靜，她說和老公的共識就是有很好，沒有也沒關係，順其自然就好。但懷孕是她目前的目標，希望今年底能夠懷上，接工作時也會不自覺考量到生小孩的因素，希望不要太累，現在2人沒有避孕，讓一切自然發生。