杭州亞運羽球女單16強賽，戴資穎面對過去8戰全勝的日本「空靈女神」大堀彩，奮戰2局不幸16比21、14比21落敗，亞運連霸夢碎。

戴資穎目前世界排名第4，2018年雅加達亞運為中華代表團打下史上首面亞運羽球金牌，本屆杭州亞運挑戰史無前例的亞運女單2連霸，16強賽首局前半段小戴失誤較多，分數上落後大堀彩，8比11進入技術暫停，回到場上戴資穎曾追到16比17只剩1分落後，不過大堀彩努力穩住，加上小戴再出現一些失誤，大堀彩連下4分先搶下首局。

第2局換邊後，戴資穎開局就取得5比1領先，中段大堀彩將分數追上，雙方拉鋸一段時間，連運氣之神也沒站在小戴這邊，其中一分小戴扣殺本是得分好機會，但不巧打在大堀彩拍上反而被大堀彩得分，大堀彩打出氣勢連得5分，小戴好不容易中止對方連續得分攻勢，但還是面臨對手6個賽末點的劣勢，最終回擊出界，小戴無奈出局。