遠雄悅來大飯店一輛小型巴士，下午不慎在193縣道南濱路段自撞路燈，由於撞擊力道大，車輛車頭全毀。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

遠雄悅來大飯店一輛欲前往火車站載客的小型巴士，下午不慎在193縣道南濱路段自撞路燈，由於撞擊力道大，車輛車頭全毀。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

中颱小犬持續逼近，花蓮今天已吹起狂風、下起間歇性大雨，遠雄悅來大飯店一輛小型巴士，下午行經193縣道南濱路段，不明原因自撞路燈再撞路邊貨櫃物，由於撞擊力道大，車輛車頭全毀，所幸車上當時無乘客，41歲李姓司機則因腿部骨折受困車內，經救出後送醫救治，無生命危險，貨櫃屋裡的周姓女子則是手部擦挫傷，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。

李男今天下午2時許，駕駛飯店小型巴士搭載飯店客人前往車站，沿193縣道南濱路一段北往南返回飯店途中，不明原因自撞路燈電桿，接著再撞路邊貨櫃屋，由於撞擊力道大，路燈直接被撞倒，貨櫃屋則直接被撞凹，小巴車頭全毀，駕駛座與副駕車門直接呈現「展翅」狀，路人見狀趕緊通報警消救援。

警消趕抵現場後，發現小巴上僅李男1人，且因左腿骨折受困駕駛座上，經眾人齊力將人救出後，與貨櫃屋、左手因此受傷的周姓女子，一同送往慈濟醫院治療，所幸兩人無生命危險；詳細車禍原因，警方正調閱路口監視器釐清。