2024總統大選，外界關注的藍白整合遲未定案，先前傳出前高雄市長韓國瑜有意出手協調扮演「桶箍」。今又有消息傳出，韓粉將在10月15日在凱道舉行大造勢。不過韓國瑜辦公室稍早回應，韓國瑜「確定不會」出席10月15日的凱道活動。

2024總統大選，外界關注在野整合，但民眾黨總統參選人柯文哲接連拋出「放心一定合」、「比民調，輸的退選」等說法，藍營雖回應「堆疊善意」，但雙方遲未有具體進展。而先前中廣董事長趙少康透露，待韓國瑜從國外返台後，將與韓國瑜出手整合，也引發討論。

據《中天新聞》報導，對於韓粉將於10月15日在凱道舉行「泛藍大團結」造勢活動，針對在野整合大團結射出穿雲箭，號召支持者「千軍萬馬來相見」，韓國瑜辦公室回應，韓市長目前確定不會出席，當天並無安排此行程。

另據《ETtoday》報導，該活動是由「中國國花黨」以「兩岸和平大會」之名，在10日15日下午5時至晚間8時「射出一支穿雲箭」，號召支持者「千軍萬馬來相見」。「中國國花黨」背後是一群支持兩岸和平的民眾，當中也有不少在4年前就支持韓國瑜，但該黨須等內政部審查通過頒發政黨證書，才算正式組黨。