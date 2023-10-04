台北市立動物園保育員薪資天花板僅3.5萬，園方在保育員陳情下研擬提高危險加給至最高5500元，並增訂3500元的保育獎金，終結薪資凍漲30年。對此，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮4日指出，已經和園方達成共識，預計透過調高危險加給，並規畫3級別，約在3000元至5000元不等，最高薪資有望達4萬元。

立法院司法及法制委員會今日邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委王鴻薇詢問北市立動物園保育員危險加給辦理進度；蘇俊榮回覆，行政院和園方有共識，將朝調高危險加給方向前進，粗估會依動物危險性列出3級別，保育員可領到3000元至5000元不等的獎金，最高薪資可望達4萬元。

至於績效獎金和保育獎金，蘇俊榮說，相關獎金發放必須有明確標準，像是營收增加或入園人數增加，才能發給獎金，因此未納此波調整方案。

蘇俊榮會後受訪指出，行政院和台北市動物園口頭討論達成共識，明年確定提高危險加給，但此方案涉及軍公教待遇支給要點調整，園方必須提供正式公文，行政院會以最快速度完成程序。