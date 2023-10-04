永慶不動產竹北高鐵展毅加盟店東吳泰諺，2020年時和6位來自信義房屋的創業夥伴開出第一間永慶不動產加盟店後，目前旗下已有4間加盟店。第3間店－永慶不動產竹北高鐵展毅加盟店成立至今剛好1年，業績已達6,200萬元，聯賣業績就佔5,100萬元，聯賣率飆破8成，成績相當傲人。而他個人的累積業績也高達4,800萬元，並在2020與2021連續兩年達成「千萬業績經紀人」！團隊預計明年再開2間加盟店，服務更多客戶、培育更多人才。

回首當時加入房仲業的契機，是因為學生時期家裡經濟狀況不好，父親在他高二時離世，母親每月只有2萬元薪水，要撫養3個孩子。為了減輕母親的負擔，他決定挑戰高收入的房地產仲介業，加入有保障底薪的信義房屋。

「我以為房仲經紀人只要坐在辦公室裡等客戶上門就好，沒想到要去陌生開發、商圈拓展，還要精準掌握商圈和店家特性，才2個月我就想離職。」好在有學長姐的帶領，慢慢習慣、步上軌道，隨著成交件數增加，越來越有成就感；他誠懇用心的服務，甚至曾幫屋主賣房還債、度過人生難關，讓他的念頭反轉，想留在房仲業工作，幫助更多客戶買賣不動產。

半年後，吳泰諺拿到「新秀獎」，在信義房屋任職10年間多次獲得「大新竹區成交第1名」，也獲得「第16屆金仲獎」、「全國成交第1名」的肯定，戰績輝煌。但他不因此而滿足，為追求更好的發展，他離開直營體系，和翁皓堅店長、其他信義房屋的同事，一起創立永慶不動產竹北縣三展義加盟店，在聯賣系統、科技工具與完善加盟制度的加持下，他第1年就締造1,300萬元個人業績。

吳泰諺與合作夥伴目前旗下已有4間加盟店，預計明年再開2間加盟店，服務更多客戶。（圖片來源：永慶房產集團）

永慶優勢領先同業 快速成交締造佳績

吳泰諺說，永慶的聯賣制度讓成交速度變快許多，舉例來說，永慶加盟四品牌在新竹區的經紀人就有2,000多位，而信義房屋的經紀人只有200多位，不管是進案量，還是配案、銷售速度，永慶加盟四品牌都大幅領先。另外，也因為永慶不動產強大的品牌力與行銷優勢，網路來客數多，平均1個月可達40件以上，不用花費太多時間開發，客戶自己會上門，時間也能更有效的利用。

欲善其事、先利其器，永慶房產集團提供的〈i智慧系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，大大提升第一線經紀人帶看效率。吳泰諺說，永慶的系統媒合篩選速度快，再搭配周邊環境和成交行情的趨勢分析，全台各地物件資訊都能輕鬆掌握，手機在手隨處作業，即時回應客戶需求，展現專業的服務力。

讓吳泰諺團隊如虎添翼的關鍵，還有永慶房產集團的多元產品，從土地、成屋、預售都有，接觸客群更廣。除了集團充沛的資源做加盟店的後盾，吳泰諺對於旗下經紀人除了給予心靈雞湯，也會因材施教，設立新秀班培育人才，並透過師徒制度指導有潛力的業務，讓每個人都能不斷成長進步。他的成功經驗使他經常受邀演講，分享成功之道。

今年個人業績已超過700萬元的吳泰諺，今年有望拿下第三個「千萬業績經紀人」頭銜。（圖片來源：永慶房產集團）

恪守誠實原則 贏得客戶信任

入行14年，吳泰諺認為房仲經紀人的第一原則就是「誠實」。無論是屋況、凶宅、成交行情等，他都會把所知的一切向客戶詳細說明，「只有誠實的交流和提供透明的資訊，才能建立起客戶對我們的信任，這是房仲經紀人最基本、也最重要的原則之一。」他認為，一個成功的房仲經紀人不僅要誠實，也需要堅持與耐心，這份工作需要長久耕耘、持之以恆的努力，才能帶來穩定業績和團隊發展。

現在吳泰諺有一半的時間投入店務管理，剩下的時間則服務他個人客戶，儘管管理工作忙碌，今年1-7月他依然交出700萬元業績的亮眼成績，第三個「千萬業績經紀人」應該年底可以達成。他與夥伴們正在籌備第5家店，希望2024年再開第6家店。目前4家店成員超過百人，隨著店數擴增，目標要再招募50名業務夥伴，讓團隊持續壯大至150人。