中山分局深入校園宣導反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警中山分局為加強學生反詐免疫力，營造校園安全環境，特別至實踐大學及大直國小利用朝會時間，辦理反詐、識詐宣導課程，過程中，學生踴躍發言提問，互動良好。

中山分局長陳金城表示，很感謝實踐大學及大直國小的邀請，結合朝會時間同時辦理反詐宣導活動，加強反詐識詐宣導，提升學生識詐水準，並以活潑生動的互動式宣導，將反詐及保護自身安全觀念深植學生的記憶中，與學校攜手守護學生成長的安全環境，讓「全民識詐之從小扎根」。

中山分局偵查隊針對學生族群介紹幾種常見的詐騙手法，例如假交友、遊戲點數及虛擬寶物詐欺等，讓現場的學生們充分吸收最新的反詐騙知識避免受害，也將所學到的反詐知識能夠帶回去與父母、阿公、阿嬤分享。

警方表示，現今網路及3C產品應用普及化，可能極早就接觸社群媒體、網路遊戲及交友平台，不可避免的會曝露在詐騙情境中，家長應多多留意孩子網路行為及交友情形，如遇有詐騙問題，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息。