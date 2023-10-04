「E神」陳奕迅今年7月到台北小巨蛋開唱後，轉往北美一連舉行6場演唱會，結束後他回香港休息，接下來要繼續到澳門開唱。近日有網友在路上偶遇陳奕迅，曬出兩位女粉絲站左右兩側和偶像合影的照片，由於陳奕迅腳下正好是深色人孔蓋，乍看像陳奕迅脫褲掉在地上，也有人發現亮點其實是在陳奕迅上半身激凸了，笑說是：「兩粒飛釘」。

陳奕迅2006年與徐濠縈結婚，先前傳出由於太太花費開銷太大，導致兩人婚變，陳奕迅一度為此飆粗口，直說「去你的」捍衛家庭，還發表過寵妻名言表示：「她想買什麼就讓她買」，澄清自己所賺的錢並沒有負擔不起太太的支出，「花的只是零頭」，徐濠縈後來被問此事也淡定回應：「整天說我離婚分手習慣啦，時間就是最好證明，儘管放長雙眼（看）。」

今年7月陳奕迅來台表演時，徐濠縈也愛相隨來台，並分享品嘗台灣小吃的照片，用行動破解謠言，表演結束後，陳奕迅也在慶功宴上開心表示要「解禁」吃麻辣鍋，感謝台灣粉絲的支持和喜愛，「這個地方（指台灣）算是我在香港以外花比較多時間的地方，就會很自然地想安排一些比較有意思的安可，如果不是開7場就不會有這個想法」。

陳奕迅接著花一個多月時間在北美巡迴演出，唱到尾站溫哥華時，5年沒出新專輯的陳奕迅透露好消息，表示自己已經在收歌錄音，很快就能推出新專輯，他也明白歷經疫情大家都辛苦了，希望新專輯能帶給大家力量、放鬆壓力，克服過去的害怕驚恐，一起面對新挑戰，非常暖心。