新北首家的KIEHL’S COFFEE HOUSE於9月底進駐板橋大遠百B1。（吳奕萱攝）

板橋大遠百1樓化妝品新增TOM FORD等品牌，今年周年慶共將提供超過5萬組特惠組。（吳奕萱攝）

10月進入百貨周年慶大檔期，其中板橋大遠百、信義遠百A13、遠百桃園、遠百花蓮四店周年慶將於10月19日正式開打，而為搶雙十連假商機，預購也較去年提早兩天開跑，本周五（7日）即登場，助長連假買氣。板橋大遠百觀察，今年1到9月以餐飲、精品、女用品（含黃金珠寶）業種成長最高，其中餐飲受惠於老乾杯、黑毛屋開幕，吸引新北中高端客群，助長今年餐飲業績成長40%以上，精品（含香氛）成長10%以上，女用品也有15％。

板橋大遠百今年擴大1樓精品櫃位，並調整化妝品櫃位部分移至B1，包括倩碧、品木宣言、資生堂東京櫃、歐舒丹等，還有新北首家的KIEHL’S COFFEE HOUSE也於9月底進駐，為結合肌膚保養與紐約咖啡文化的複合空間；1樓化妝品新增TOM FORD、赫蓮娜Helena Rubinstein、美國保養品牌DRUNK ELEPHANT醉象等生力軍，化妝品周年慶共推出超過5萬組特惠組，組數較去年多了10％，另1樓還有TUDOR帝舵表、AESOP等新櫃將登場，11月中旬還會開出LADY M外帶店。

板橋大遠百力拚今年周年慶業績27.5億元、平均成長5％，全年拚115億元，而全台遠百11店（不含將改建的寶慶店）周年慶目標共135億元，也較去年的128億元成長約5％，全年業績力拚600億元以上。

此外，針對今年周年慶，不少百貨業者坦言「確實不好做」，在於疫情解封後的報復性消費潮已過，今年1到6月成長確實很好，母親節檔期也因去年基期低，成長表現也亮眼，不過下半年開始因出國旅遊潮大增，推估許多消費者，尤其是年輕客層，會將預算挪至國外旅遊消費，也影響運動休閒等業種，部分業種表現平平，故今年周年慶保守看待，且現在百貨愈開愈多，大型百貨也擠壓小百貨生存空間，化妝品也不再是周年慶火車頭，未來「有精品」的百貨才能在業績上創新高。