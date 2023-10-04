澳洲預料將採購5艘吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦

美國為了對抗中國，當初聯手英、澳，達成澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，並承諾將為澳洲打造核攻擊潛艦。但如今美國在新國會研究報告中，卻懷疑萬一和中方開戰，坎培拉會願意加入戰局，而這成了AUKUS核動力潛艦交易可能的障礙。

據《衛報》（The Guardian）4日報導，美國國會研究處（Congressional Research Service）在新研究報告中，探討了美國2030年代要軍售澳洲3—5艘維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦的計畫，但卻指出，這構想「或許會削弱對中國可能發動攻擊的威懾力」。

而美國軍售澳洲潛艦，目的在於趁坎培拉的核動力潛艦在2040年代開始服役前，能填補中間的戰力缺口。相關報告旨在歸納對計畫支持者和懷疑者可能提出的關鍵論點，並做出中立的總結，以提供國會成員參考。

而報告列出了6項懷疑論者可能的主張，其中包括無論正不正確，要是北京發現有理由認為，澳洲使用維吉尼亞級潛艦的方式，可能不如美國海軍有效率，那相關軍售的威懾力就可能會削弱。

此外，報告還說，要是北京做出結論，認為澳洲在不涉及自身重要利益的美中危機或衝突中，可能不會讓旗下部隊，包括維吉尼亞級潛艦在內介入，那也可能出現威懾力削弱的狀況。報告中引述了澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）3月的評論，當時他曾說，Aukus協議不包括事先承諾，會參與美國未來可能和中方爆發的台海衝突。