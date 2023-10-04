本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高虹安論文涉及侵權，被告涉嫌誹謗罪，檢方不起訴後，陳提刑事自訴指控高虹安涉犯誣告罪，陳在4日到北院出庭（林偉信攝）

本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高虹安論文涉及侵權，被告涉嫌誹謗罪，檢方不起訴後，陳提刑事自訴指控高虹安涉犯誣告罪嫌，台北地方法院4日開庭，高虹安說博士論文是自己寫的，沒有捏造事實誣告對方，陳指她的論文是抄襲，抄襲就跟貪汙一樣，抄多抄少都是抄襲，庭末，法官諭知12月20日再開準備庭。

這件陳的刑事自訴案是控告高涉犯誣告罪，但庭訊過程爭議的重點變成「高虹安博士論文有沒有抄襲 」；法官蔡宗儒問陳男，為何指控高虹案誣告，她有何虛構事實，有何誣告的犯意，陳男及其律師說，高的論文大量複制貼上資策會的期刊論文涉抄襲，高故意誣告陳誹謗罪。

高虹安說，陳在臉書上指她的指導教授對她除名，且她沒有自己的博士研究，但這些都是不實的，況且指導教授李傑也發聲明澄清說，沒有這件事，陳男後來也在臉書上指稱，要收回「除名」這種說法，她對陳提告誹謗罪，是有所本，沒有虛構。

陳男反駁，高虹安的說法並不正確，且她的論文是抄襲期刊論文，並非自己的博士研究；抄襲就像貪汙一樣，沒有最低消費，只是一小部分抄襲也是抄襲，況且高的論文已遭下架，庭未，法官諭知12月20日下午2點30分再開準備庭。

另高虹安擔任立委期間，涉嫌將助理月薪以少報多，將多報的差額46萬30元公款挪為私用，買雙眼皮貼、衛生棉等日用品，遭檢方依貪汙罪之利用職務詐取財物等罪起訴，北院10月11日將開庭傳訊。

而資策會認為高虹安的博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處，違反學術倫理，有侵犯著作權之虞，向台北地院提刑事自訴，北院安排在10月25日由高虹安及資策會進行調解。