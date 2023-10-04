食藥署昨證實，與桃園市府於9月底查獲「新興冷凍食品公司」將美國豬製成火鍋肉片，卻將原產地標註為加拿大。國民黨台北市議員李彥秀指出，預計有9萬公斤洗產地的美豬被供應給80至90間小型商家，是否有萊劑殘留，仍待檢驗。她痛批，蔡政府是否能多用心在食安議題上，別再擺爛。

李彥秀指出，消基會5月時，質疑市場抽查未見任何美豬產品，懷疑遭「洗產地」，食藥署當時還堅決表示，美豬進口比例低，本就難以在市面上找到，不可能洗產地，但不到半年馬上就打自己臉，證實美豬被洗產地，混成加拿大豬，難道民進黨又要說這是「誤標」，還是切肉是「實質轉型」？

李彥秀表示，用監察院系統檢索這家位於桃園龜山的「新興食品」負責人陳佑易，顯示去年選舉，1位戶籍同樣在桃園龜山的「陳佑易」，唯一捐款對象竟是民進黨籍參選人。

李彥秀呼籲台北市長蔣萬安及其他市府單位，即刻啟動擴大稽查，徹查台北有無同樣美國豬洗產地的情況，還所有台北市民一個安心的食安環境，讓奉公守法的大小商家餐廳，不會被不肖業者連累，「中央政府持續擺爛，台北的食安自己來救！」