颱風假來了！中度颱風小犬颱風來襲，依據中央氣象局資料顯示，台南市風雨逐漸增強，今晚6時至深夜最大陣風可達8-9級，明天則籠罩在暴風圈範圍內，不少網友從上午就敲碗放颱風假，台南市政府4點宣布明天（5日）停止上班、上課。

小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課
風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課
4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐
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