颱風假來了！台南市宣布5日停班停課 16:062023/10/04 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市政府宣布5日停止上班上課。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風假來了！中度颱風小犬颱風來襲，依據中央氣象局資料顯示，台南市風雨逐漸增強，今晚6時至深夜最大陣風可達8-9級，明天則籠罩在暴風圈範圍內，不少網友從上午就敲碗放颱風假，台南市政府4點宣布明天（5日）停止上班、上課。 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 #小犬 #颱風 #台南 #颱風假 #中央氣象署 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬「超清晰颱風眼」曝！型態更完整了 可能再增強 08:142023/10/04 生活 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 09:022023/10/04 生活 小犬登陸地點有變數！最新路徑出爐 風雨越晚越大 12:232023/10/04 生活 小犬進逼！ 山區恐有致災性降雨 06:182023/10/04 生活 不斷更新》南部5縣市今晚停班課「嘉義市不跟進」颱風假一覽 10:412023/10/04 生活 小犬颱風陸警再擴大 苗栗以南全納入！防致災雨與破壞性強風 05:382023/10/04 生活 小犬進逼！陳其邁視察抽水站 憂「暴潮」致災抽水機就位 11:422023/10/04 生活 小犬暴風圈全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假 08:162023/10/04 生活 小犬來了！內政部PO「吉娃娃梗圖」 網笑歪：吉度恐怖 13:122023/10/04 生活 小犬颱風來襲 台南「列警戒範圍內」全面戒備 10:082023/10/04 生活 小犬撲台！文大宣布「遠距上課」挨轟 學生PO現場畫面：很多人搶糧 07:282023/10/04 生活 颱風小犬逼近 公路局示警：入夜蘇花路廊恐關閉 11:402023/10/04 生活 《國際社會》小犬飛撲南台 70航班被迫停飛 11:382023/10/04 財經 澎湖未列警戒區「今全縣放颱風假」 在地人嗨翻：有望連放7天 08:072023/10/04 生活 小犬挾最強雨帶橫掃2地「灌水36小時」整片紫爆 07:302023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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