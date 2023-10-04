颱風假來了！中度颱風小犬颱風來襲，依據中央氣象局資料顯示，台南市風雨逐漸增強，今晚6時至深夜最大陣風可達8-9級，明天則籠罩在暴風圈範圍內，不少網友從上午就敲碗放颱風假，台南市政府4點宣布明天（5日）停止上班、上課。