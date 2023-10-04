台南七股龍山宮睽違46年，即將舉辦建醮「五朝祈安清醮」，沒想到1座4層樓高的主會壇，4日上午因「小犬」颱風帶來的強勁風勢而倒塌；廟方說，原本已將4座會壇完成拆除等防範作業，主會壇還來不及處理，一早就被吹倒，之後會再安排時間重新搭建，以在下周四能順利舉辦安座科儀。

有超過百年歷史的七股龍山宮，是當地漁民信仰中心，主祀池府千歲，今年舉辦的建醮是自建廟後第3次舉辦，前一次是在民國66年，為了這一次的建醮，廟方投入超過3000萬元。

廟方在龍山里搭建了5座會壇，但因應颱風來襲，只好先拆除，昨天晚上池府千歲也降示會壇安座延到10月12日，同日下午2點舉辦豎燈篙科儀。

龍山宮至昨日已經將4座會壇完成相關防範作業，唯獨主會壇還尚未執行，今天一早10點多應聲倒塌，現場一片狼藉，還好沒有砸到人。龍山宮主委王崑隆說，主會壇被吹倒也是沒辦法的事，等颱風過去後，會再趕緊派工重新搭建。