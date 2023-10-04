台東某養護型長照機構余姓照顧服務員，餵食患有巴金森氏症的陳姓住民時，短暫離開前去打卡，且無交接給其他照服員，導致陳女口中殘留的稀飯誤入氣管，而余員暫離時長2分17秒後返回，驚覺陳女面色發白，送醫搶救不治，依過失致死判處有期徒刑3月。

判決書指出，陳姓女子罹患巴金森氏症，且曾有中風病史，因行動不便加上無法自行進食，進住台東某養護長照機構。2020年3月29日傍晚，30歲余姓男照服員於2樓交誼廳餵食陳女，並於晚間5點1分58秒暫時離開前往打卡，然而離去前卻未注意陳女是否完全吞嚥，也無確實交接給其他照服員，直至晚間5點4分15秒返回時，余員發覺陳女臉色發白，送醫搶救，終因異物進入咽喉至支氣管分岔下，致哽噎窒息死亡。

林姓照服班長證實，陳姓死者入住機構時，護理師即已評估有吞嚥困難問題，屬於特別餵食住民。阮姓照服員也表示，主管有交代餵食死者時，「要多注意，慢慢餵食」。

黃姓護理長指出，照服員應知道陳姓死者容易嗆咳，須確認口中食物有無確實吞嚥，如照服員臨時有事，應確實交班給其他照服員。

林姓照服班長表示，接獲余員通知陳姓死者臉色蒼白後，立即通知護理站，經檢查死者口腔發現殘留稀飯，立即以手挖出並實施急救。

台東地方法院依過失致死罪，判處余姓照服員有期徒刑3個月，緩刑2年，並向陳姓死者4名親屬支付每人5萬元。