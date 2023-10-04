由於聯準會可能再次升息且維持高利率更長時間的預期升溫，美國10年期指標公債殖利率在本周觸及4.85%，操盤手們已經開始為10年期債息可能自2007年以來首次突破5%的可能性做準備。

周三亞洲交易時段，美國30年期公債殖利率漲破5%，為2007年8月來首見。

近來美國政府公債持續遭到拋售已經在全球主要債券市場引發動盪。儘管澳洲央行仍然維持利率不變，但澳洲10年期公債殖利率在過去一周的上漲速度比美國10年期債息更快，這波擾動也擴散到了澳洲股市。

周三日本10年期公債殖利率升至0.8%，為2013年以來首見。韓國10年期債息急漲近30個基點，報4.310%。印尼10年期指標公債殖利率則創下去年11月以來新高。

今年以來全球債券價格下跌3.5%，而ICE美銀公債波動率指數（ICE Bank of America Move index）周二急升，並創下了5月以來新高。彭博美國公債指數（Bloomberg US Treasury Index）的債券平均價格已經跌至85.5美分，只比1981年創下的歷史低點高出0.5美分。

公債市場殺聲隆隆，企業債也感受到了寒意。隨著藍籌債息升至6.15%，創下今年來新高，至少有兩家準備發債的公司在周二踩了煞車。全球最大的投機級債券ETF則創下今年來最大雙日跌幅。

匯豐控股策略師Steven Major出具報告指出，美國公債殖利率處於高檔，將開始對其他地區和其他領域的全球固定收益資產帶來衝擊。

隔夜美國10年期債息創下16年新高，美股三大指數全面重挫，周三亞洲和歐洲股市亦難逃此劫，早盤MSCI亞太指數一度下挫0.9%，與7月31日觸及今年高點相比已經跌逾10%，進入技術性修正。

周三日經225指數重挫2.28%，收在30,526.88點。東證一部指數收跌2.5%，跌幅超過2%，這通常是促使日銀在當天晚些時候買進ETF護盤的門檻。南韓KOSPI指數大跌2.4%，台股跌1.1%，香港恆生指數目前跌1%。稍早前開盤的泛歐Stoxx 600指數跌0.4%。