公費流感疫苗開打，卻出現拒打高端疫苗恐懼潮，國民黨桃園市議員和服務處陳情電話被打爆，家長頻拜託不要讓自己孩子打高端，國民黨團總召梁為超等人向市長張善政反映，張善政4日從善如流，在市政會議宣布提前公開廠牌資訊，藍黨團肯定張市府高效率解決部分市民對高端的不信任感，也要求徹底落實提前揭露新措施。

黨團總召、市議員梁為超表示，10月2日流感疫苗分階段開打，品牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端等4種，他的服務處這兩天接到很多國中、小學生家長電話，校方要求填具同意施打疫苗資料，但並未說明是哪一種疫苗，他們紛紛表達對高端疫苗不信任，拒打高端，很多市民原預約施打，當場獲悉是高端掉頭就走。

梁為超質疑，相較於其他公費疫苗廠商採原裝進口，高端反而是向韓國進口原液到台灣，再分裝填充成為「國產疫苗」，換個包裝就變高端，如同洗產地行為，他懷疑其中是否有不可告人的內幕。

國民黨團執行長、市議員徐玉樹則指出，民眾對高端的不信任感其來有自，從新冠疫情爆發期間，民進黨全黨挺高端的結果，換來家長反高端，市長張善政選擇揭露疫苗廠牌，對於有疑慮的市民來說，真的安心不少，也希望此舉能順利提高疫苗接種率。

「流感疫苗本無事，奈何高端無公信！」桃園第1選區立委參選人、市議員牛煦庭指出，流感疫苗本來不會有施打品牌的問題，但高端過去在新冠疫苗的核准過程中，抄捷徑、走後門，人心惶惶、公信力盡失，以致現在連流感疫苗都變成大家避之唯恐不及。

市議員陳韋曄也表示，市民對於高端存在負面印象，政府應該給人民選擇權，並授權由地方政府協助安排不願意施打高端的學童至診所或地方衛生所接種，以排解拒打困擾，避免增加感染風險。

市議員涂權吉強調，人民有選擇的自由、也有知的權力，大家記憶猶新，新冠肺炎期間民進黨蔡政府一路開綠燈護航高端，連二期試驗都尚未通過就放行，結果是施打高端的民眾不得入境他國，目前高端新冠疫苗效力至今仍莫衷一是，最後全國民眾對高端喪失信心，160萬劑高端疫苗無人施打，效期到了被銷毀，13億納稅錢全民埋單。

梁為超表示，針對市政府自即日起於校園接種前1日及合約醫療院所接種當天告知疫苗廠牌，讓民眾可於充分得知疫苗資訊後依自身意願接種疫苗，黨團樂見市府聽取民意，願意揭露疫苗廠牌。他指出，民進黨護航高端的蝴蝶效應正反映在流感疫苗上，對疫苗廠牌，民眾絕對有知道、有選擇的權利。