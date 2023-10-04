苗栗市公所4日在客家粄仔工坊舉辦「苗栗市社區營造及村落文化發展計畫」成果發表會。活動將透過觸摸、視覺、聽覺、嗅覺和味覺等5種感官，來深切體驗4大技藝所散發出的魅力。

展場焦點圍繞四大技藝，融合今年計畫的成果照片、影片等多媒體形式展出。並邀請到苗栗市四大技藝的優秀代表，苗栗市貓裏休閒農業區理事長邱文正、苗栗市嘉盛社區總幹事張永昌、凝藍工坊負責人謝后蘭以及舞陶負責人馬美琪與會出席，縣府祕書長陳斌山、縣議員余文忠等人到場共襄盛舉。

市公所今年首次對外推行參與式預算提案，計畫旨在以點帶面，促使更多社區投身參與，並提供兩萬元補助，從而實現社區發展的多元性和包容性。

推舉由苗栗市嘉盛社區發展協會、苗栗市貓裏休閒農業區以及老家生活文化實業社作為示範點，期待通過這些示範專案提供啟發，以不同方式和理念激發其他社區的參與。

今年還與國立聯合大學工業設計系攜手合作，融入綠色低碳EGS理念，由徐義權教授帶領碩士班學生，利用絲瓜絡色調與有機質感及可在自然環境中分解的特性，進而設計出現代小物環保杯套。

目標是用以替代市面上多數不可重複利用的材料，提高民眾環保意識；透過合作同時培養學生創新思維，並推動綠色環保達成永續包裝材料的發展。

市長邱鎮軍表示，每年的社造成果發表可說是苗栗市的亮點活動，謝謝各學術單位及在地社區社群共同協作讓成果豐碩，也能夠融合更多不同的觀點和聲音，讓四大技藝有機會進一步推廣自身特色，分享經驗和文化，同時也有機會與民眾互動學習，促進苗栗市在地產業的發展。