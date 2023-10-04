文化部長史哲今（4）日上午在文化部備詢。（李欣恬攝）

立委鄭麗文今（4）日在立法院質詢時提及文化標案的現象，有特定親綠的知名人士拿遍全台標案，經營地方文化事業和書店，時間到了就走人或是拿了高額標案金，但實際上交由地方文化工作者執行，每人分到的錢只有一點點，她以「文化渣男」、「文化流氓」、「中飽私囊」、「借殼共榮」、「文化掠奪」等詞，形容此一文化標案現象，呼籲文化部正視這個問題，不要再幫助這樣的單位剝削工作者。

鄭麗文指出，地方政府大多對文化事業不甚熟悉，遇上文化界知名人士前來標案，大都會給予歡迎和支持，豈知實際上拿到千萬元金額的標案之後，受惠者卻不在地方，甚至引發爭議事件，但卻能由同樣的單位一而再、再而三拿到文化標案、全台跑。

對此，史哲表示，他本身是從地方政府出身的官員，很能理解地方政府為經營文化事業所付出的努力，出發點都是立意良善，他也表示，這與親不親綠無關，他也不曾和此特定人物合作，也不會針對特定人物探討問題。史哲也指出，他上任後也正視全台書市，也推動創新書市政策，希望能對地方的文化事業有所幫助。