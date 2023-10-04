上午的複合弓混合團體賽，靠著陳怡瑄／張正韋射下銅牌，為中華射箭隊在杭州亞運獎牌開張，但下午的反曲弓混雙賽事，雷千瑩／湯智鈞與日本隊戰到加射，「雷母」僅射出6分箭，最終止步8強。

第一輪中華隊以32比38讓出，陷入0比2落後，但接下來2輪2人及時回穩，取得4比2反超，但第4輪日本隊以38比36勝出，將戰局追成4比4，只能在加射分勝負。

決勝關鍵由湯智鈞先射，他射出9分箭，可惜雷千瑩表現失常，射出致命6分箭，不敵日本隊2箭都是8分箭，無緣為反曲弓開張獎牌。

「應該是心臟不夠大顆，一出手就知道不對了。」談到最後一箭加射，雷千瑩說道：「是我自己的問題，太小心、動作沒做好，導致箭不是往我想要去的方向去，很抱歉我的小湯包。」

無緣繼續在籤表中挺進，一旁的「湯包」也認為自己表現沒有很理想，「這場比賽我也沒做到很好，但有發現一些小問題要去檢討，明年奧運跟老師一起去努力。」

射箭隊以往都是中華隊的獎牌庫之一，但本屆亞運目前只有複合弓混雙奪牌。雷千瑩認為，這次比賽大家調整速度太慢，導致成績呈現出來不如預期理想，「當然大家的期待當然會稍微有點壓力，但這是我們要面對跟調整的地方，接下來不管每場比賽都會繼續努力。」

湯智鈞亞運賽事告一段落，雷千瑩則還有女團要繼續努力，教練劉展明表示，結束亞運後還有全運會、亞錦賽，尤其亞錦賽還要為巴黎奧運門票而戰，「各洲都有1個團體席位，所以要拚第1名，或者前面的已經拿過就可以遞補。」