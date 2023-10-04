宜蘭縣蘇澳鎮蘇花改蘇澳隧道北口今天（4日）下午3時許，發生2輛遊覽車追撞事故，疑似後台車煞車不及撞上，車頭毀損嚴重，初步統計有12人肢體擦挫傷，意識清楚；相關肇事原因有待警方釐清中。
宜縣消防局下午3時19分獲報，2遊覽車追撞，造成車內多人擦挫傷，立即出動蘇澳、冬山、南方澳、馬賽、羅東分隊救災人車前往搶救；受傷者皆為後車乘客，無人受困，初步統計有12人肢體擦挫傷，送往醫院治療中。
宜蘭縣蘇澳鎮蘇花改蘇澳隧道北口今天（4日）下午3時許，發生2輛遊覽車追撞事故，疑似後台車煞車不及撞上，車頭毀損嚴重，初步統計有12人肢體擦挫傷，意識清楚；相關肇事原因有待警方釐清中。
宜縣消防局下午3時19分獲報，2遊覽車追撞，造成車內多人擦挫傷，立即出動蘇澳、冬山、南方澳、馬賽、羅東分隊救災人車前往搶救；受傷者皆為後車乘客，無人受困，初步統計有12人肢體擦挫傷，送往醫院治療中。
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