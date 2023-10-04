印度反恐警察今天表示，已逮捕兩名新聞網站NewsClick員工，並搜查另外44名新聞工作者的住所。這起案件據傳與涉嫌收受中國資金有關。

法新社報導，警方在黎明於印度首都新德里發動突襲搜查，引發全球對新聞自由度急劇下降的印度媒體狀況的擔憂。

據報導，遭搜查的人都與英語新聞網站NewsClick相關。印度執法單位早在2021年就對NewsClick提起法律訴訟，指控他們收取海外資金。

今年8月，「紐約時報」（New York Times）曾報導，NewsClick受到美國百萬富翁辛漢（Neville Roy Singham）資助，並寫道這個網站「在其報導充斥中國政府的相關內容」。但辛漢否認這項說法。

另外「紐約時報」也指控辛漢與北京有密切合作關係，並提供資金為中國在全球進行大外宣。

新德里和北京一直以來都是死對頭，兩方長期因邊境問題而爭執不斷。2020年，雙方在喜馬拉雅山邊境爆發致命衝突，造成中印兩國外交關係降至冰點。

新德里警方表示，已對37名男性與9名女性進行訊問，並逮捕其中兩人，且沒收他們的數位設備與文件，不過警方並沒有提供有關搜查原因的更多細節。

但是，新德里警方說是依「防止非法活動法」（Unlawful Activities Prevention Act）展開搜查。「防止非法活動法」在印度是一項嚴峻的反恐法，被捕者幾乎不可能獲得保釋。

新德里警方說：「目前案件還在調查中。到目前為止，已有2名被告普卡亞斯塔（Prabir Purkayastha） 與查克拉瓦蒂（Amit Chakravarty）被捕。」

印度當地媒體指出，普卡亞斯塔是NewsClick的編輯，而查克拉瓦蒂則是該新聞網站的人力資源主管。

孟買新聞俱樂部（Mumbai Press Club）發表聲明表示，對這次搜查「深感擔憂」，並指出「這些數名與NewsClick有關連的記者最後淪為被搜查的對象」，要求警方停止「被認為是針對這些記者的針對性騷擾行動」。（實習編譯：李靖蓉/核稿：陳昱婷）1121004