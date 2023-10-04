「沒有壓力，就沒有壓力，你自己不捲就不捲了，擺爛就完事了」，一名中國「95後」青年告訴記者他隨遇而安的心態。經濟放緩之下，當前中國年輕人沒有前幾代人的狼性，外界稱他們「躺平」了。

中國今年的16至24歲青年失業率，從1到6月以來節節攀升，17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%、21.3%，數字屢創2018年有統計數據以來新高。

政府的對策很多，要校方高層走訪企業尋找工作機會，結果在體制的扭曲下，學生被強迫簽訂虛假就業合約，衍生出「紙上就業」。畢業生被告誡對於就業不要「挑三揀四」，最後是官方宣答為了統計工作的「健全優化」，停止發布青年失業率的數據。

官方蓋牌，掩飾不了整體社會風向的改變。疫情與清零政策，讓原本「內捲」（過度競爭）的年輕人在出社會後選擇了「躺平」，揭示在大環境之下的挫敗感。

1996年出生於河北的陳先生是任職於北京一家半導體公司的工程師。他雖然已有北京戶口，可以買房落戶北京，但覺得沒必要。

陳先生告訴中央社，「不買就沒有買房的壓力，女友也覺得不用買」，就算官方推出「認房不認貸」的刺激房地產市場政策，但是房價還是很貴。

陳先生也意識到現在工作難尋，公司裡坐在他旁邊的實習生，從國外名校畢業，在外投了60、70份簡歷未有下落，今年畢業的家人與朋友也未能找到工作。

另一名「00後」（2000年到2009年出生者）就讀中醫系的吳姓女大學生解釋了「啃老」。她認為，如果只是躺在家裡只是虛假的啃老，但如果是出去工作還跟爸媽拿錢買房才是真實的啃老。

這名女大生來自成都，在北京習醫，但是對她而言，未來是否循規當中醫師仍是未定數，她接了一些合作拍照的案子，在社群媒體小紅書上有破萬的追蹤者。她告訴記者：「有時感覺我做自媒體工資都比醫生工資高，所以覺得沒必要去當醫生。」

她自嘲自己是「新一代的中國廢柴」，因為是獨生子女，爸媽沒有給她壓力，且比起北京，成都的物價更為低廉，她未來也不一定會留在北京發展。

她的另一名同伴則說，「不結婚、不生小孩、不買車、不買房，什麼壓力都沒有」，因為開心最重要。

來自廣東的「95後」張先生任職於金融業。他告訴中央社，有聽聞近期找工作較為困難，比如大學生延緩畢業就讀碩博士，也有朋友說要去考公務員等。

他表示，跟早些時候相比，現在選擇較少，現在是要降本增效，不能不幹就不幹，社會也很「捲」。

內捲後躺平，與10年前外界看到的「狼性」的中國樣貌大不同。「過一天算一天」，上述接受採訪的陳先生在受訪尾聲悠悠地說著。