食藥署和藥師共同提醒，壯陽藥、減肥藥等皆為處方藥，不可在網路上販售，提醒民眾切勿輕信購買。（王家瑜攝）

一名40多歲科技業上班族，因為性生活有困擾，不好意思看醫生，竟自行上網購買壯陽藥，之後他拿著包裝盒到附近藥局想買同款藥品，遭藥師一眼識破是假藥！食藥署指出，去年（2022）國內查獲272件網路販售禁藥，以壯陽藥、減肥藥居多。藥師提醒，未經核准擅自輸入的藥品就是禁藥，且這些藥品是處方藥，不可在網路上販售，提醒民眾切勿輕信購買。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪說明，根據《藥事法》規定，網路上可以買到的只有「乙類成藥」，例如綠油精、萬精油、曼秀雷敦等，且僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等五大業者可在網路上販售。

張恩豪分享，這名40多歲男性在性生活上有困擾，但不好意思就醫，於是自行上網購買壯陽藥，該網站還貼心地建議，吃完之後可以到實體藥局購買；之後這名男子帶著包裝盒到藥局要求買同款壯陽藥，但藥師發現，這類藥物一般是4顆或8顆裝，要價上千元，但他拿的卻是30顆裝，甚至還有買一送一優惠，「想也知道不可能，一看就是知道是假藥！」

張恩豪指出，在網路上購買來路不明藥品，如果有效還算是幸運，但假藥中的成分含量沒有經過檢驗，如果不小心吃到劑量過高的壯陽藥，可能造成陰莖持續勃起，最後導致壞死；藥品中也可能摻有重金屬，吃了恐傷身。

食藥署藥品組簡任技正楊博文提醒，民眾在網路上購買藥品，多半是從國外輸入，不僅可能影響健康，還可能觸犯輸入禁藥的規定，只要被海關攔查，由於海關無法分辨民眾是自用或在國內販售，一律會移送檢調偵辦，恐有刑事責任。

張恩豪指出，這些假藥網站都做得很精美，透過衛教文章教導如何判斷藥品真偽，以此誘導民眾相信這個網站是真的。他提供一個簡易判斷方式，只要在網站上看到購買連結，就可以確定是假的網站，因為這些藥品都是處方藥品，不能在網路上販售。

食藥署藥品組副組長吳明美指出，網路上販售禁藥以壯陽藥、減肥藥居多，國內去年（2022）查獲272件網路販售禁藥，今年1到6月查獲129件，因涉及刑事責任，移請檢調偵辦。

根據《藥事法》第82條規定，未經核准擅自輸入偽藥或禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；另根據第83條，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑等行為，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。