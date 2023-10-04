中市女子小美去年3月間找友人胡男諮詢工作，胡藉機毛手毛腳遭拒，變本加厲還埋怨：「要滿足內心小慾望，也不行」；小美狂喊「不行」、「不要舔」等語拒絕80多次仍慘遭性侵，她藉機錄音蒐證，事後怒告；胡先辯「兩情相悅」，後改口「我誤會她對我有好感」，法官不採信，一審及二審都判3年2月，仍可上訴。

小美為諮詢工作，去年3月9日晚間單獨到胡男在台中市租住處，胡聊天中開始毛手毛腳，輕佻要求說：「妳脫外套，我就不碰妳」，「想要跟妳在一起也不信，這樣摸一下也不行，想滿足一下內心的小慾望也不行」等語，小美恐慌一路狂喊：「不行」、「不要舔」、「噁心」、「我不要」、「我真的不要」等語拒絕多達80餘次。

胡仍不罷手，強制性侵得逞，小美趁隙錄下過程，事後提告。小美在案發後到同年3月底到中國附醫接受心理評估，醫師認為有明顯的憂鬱及焦慮情緒，評估可能與人際及創傷事件相關，自我評價低、睡眠困擾，有茫然麻木及易怒，明顯有創傷壓力反應。

一審法官認為，胡對小美身心造成嚴重負面影響，依社會通念，對胡難有酌減其刑的餘地，胡雖認罪、有意和解，但被害女方不但無意調解，還請求從重量刑，法官依強制性交罪判3年2月。

胡男不服上訴，二審法官以且原審用法量刑妥適，全案駁回，可上訴。