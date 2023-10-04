家樂福獨家SUDO抹醬隨手杯，第1件69元、兩件109元。（家樂福提供）

家樂福新上架Marutai豚骨風味拉麵，原價89元、特價65元。（家樂福提供）

家樂福獨家、新上架敘敘苑泡菜湯底，原價259元、特價239元。（家樂福提供）

家樂福下半年最大檔周年慶在本周正式開跑，推出將近1個月的歡慶活動，第一波由日本人氣動漫《科學小飛俠》模型文具集點換購打頭陣，強打商品則看好日本旅遊蓬勃，精選日本當地人氣伴手禮與隱藏版美味，主打近年通路最強的「日本好食展」，活動即日起至10月11日登場，精選超過300多件商品，規劃出6大主題類型，包含新發售零食、甜品小食、泡麵大賞、料理配材、侍酒賞、清潔等，其中創新品高達100多樣日本進口商品，包含了超過30多樣獨家專賣。

其中泡麵大賞，家樂福推薦「Peyang超大盛醬燒風味炒麵、醬燒風味激辛味半半炒麵」，以極端化的份量與口感創造網路話題，還有新上架的「Marutai豚骨風味拉麵」，看好台灣人熱愛拉麵的排隊潮，家樂福特別引進口感湯頭激似名店拉麵的Ｍarutai旗下4款人氣口味。新發售零食部分，則集中日本第一人氣零食大廠，幾乎民眾到訪日本都會買上幾包的伴手禮，例如三立風味薄燒系列、紅帽子法蘭酥、明治香菇造型餅乾雙口味暖心組等。

歡慶周年慶家樂福會員專屬，活動期間至10月11日前，單筆消費不限金額享59元加價購ITSUKI拉麵2人份。