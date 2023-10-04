林哲熹與張榕容對戲常有意外驚喜。（八大提供）

吳慷仁巧遇前女友張榕容，期待能再復合。（八大提供）

林哲熹在《有生之年》中飾演吳慷仁的弟弟，最新劇情進展林哲熹竟愛上吳的前女友張榕容，吳慷仁站在窗外見到兩人擁抱親密互動，情緒從震驚到欣慰表露無遺。林哲熹透露，這是他演藝作品裡頭一次演出這樣的故事安排，「應該很少有角色會是跟哥哥的前女友談戀愛的啦，剛開始知道的時候有點驚訝，想說也太大膽的設定了吧。」

吳慷仁與林哲熹戲裡在頂樓談心，對話一度聚焦在前女友張榕容身上，當時吳慷仁還不知兄弟倆竟前後愛上同一人。林哲熹：「其實哥哥他們的戀愛，就是年輕時純純的那種戀愛，可能甚至沒有接過吻那種，而我們是在多年後才遇見，就比較過得去了。」尤其他很喜歡後來能和哥哥把話講開，「因為家人有時候習慣報喜不報憂，但很多事情不講，久而久之也不會再說了。」

劇中，張榕容因一時心情沮喪趴倒桌上，頭卻意外直接敲到水杯，腫了一大塊，讓林哲熹和所有工作人員嚇傻。林哲熹和張榕容合作後發現，她和故事裡的角色很像，「就是生活中也是ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的，常常在找東西，也會像撞杯子這種突然很爆衝的節奏，突然震驚所有人，能量很猛。」林哲熹更提及，張榕容對於自己的角色會有很多想法和想加入的細節，回想當時兩人對戲蠻有挑戰性、也很有趣。

《有生之年》八大戲劇台每週日晚間8點全台首播。