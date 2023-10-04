賴清德立院大飆國罵畫面 綠營中執會精彩重現（民進黨提供）

民進黨今召中執會，會中同意成立「第11屆立法委員政黨比例代表」提名委員會名單；不分區名單預計10月底，最晚11月初出爐；據轉述，黨主席賴清德在會中為了提醒「朝小野大」困境，有備而來，專程播放2005年民進黨藍營杯葛國防的背景；影片中，賴清德跟費鴻泰互罵「你憑什麼」、「你憑什麼」，賴清德還當場飆國罵「媽的」、「王八蛋」、「他馬的」。

與會者指出，大家聽到賴清德在畫面中飆國罵後，有中常委就說，「喔，主席講媽的」；賴清德還不好意思笑一笑；所以當場所有人要他公開影片時，賴清德反而靦腆不好意思。

今天中執會中，因為賴清德在發表軍購案後談話，賴清德播放2005年4月立法院影片，時任民進黨黨團幹事長的賴清德，同時也是立法院程序委員會召集委員之一，因不滿在野黨惡意阻撓軍購預算案等重大法案付委審查，罕見動怒飆國罵。

賴清德說，當時他身為民進黨黨團幹事長，也是程序委員會三席召委之一，就在一次他主持的會議當中，在野黨仍然杯葛，不願意讓軍購案排入議程，可是當天卻是連戰前往中國，動「制台」，當時大家都很氣憤，所以也造成程序委員會的重大衝突，當時我特別批判在野黨，「你們一方面前往中國進行聯中制台，一方面反對軍購案」。

賴清德說，當時國民黨立委在立法院內為多數，具有主導地位，卻罔顧立委審查議案的責任義務，多次在立法院程序委員會進行時杯葛議程、阻撓會議進行，不讓軍購預算案等重大法案排入審查，阻擋次數高達69次，在他擔任程序委員會輪值召委時，也曾遭受國民黨的惡意阻擋與反對。

民進黨發言人張志豪說，同時期，時任中國國民黨主席的連戰更前往中國，展開「和平之旅」，與中國進行聯中制衡。國民黨對外面對中國自降地位，對內又頻頻阻撓國家重大議案推動，當時身為立法委員，同時也是民進黨黨團幹事長的賴清德，才因此罕見動怒，在程序委員會上痛罵國民黨。

此外，會中同意成立「第11屆立法委員政黨比例代表」提名委員會，名單並依提名條例規定，由黨主席賴清德召集主持，委員會成員計有陳建仁、卓榮泰、何美玥、康裕成、廖福特、陶儀芬等6人。