新城分局和平派出所配合秀林鄉公所應變中心，到和中、到仁部落做預防性撤離。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

消防局災害應變中心掌握縣內災害指揮動態，傍晚也已針對土石流崩塌保全戶，陸續進行預防撤離。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

小犬颱風逐漸靠近台灣，暴風圈也有擴大趨勢，入夜恐帶來強降雨，花蓮縣政府下午啟動土石流與崩塌保全戶預防性撤離，各鄉鎮市預計協助撤離2870人。花蓮縣政府也宣佈明天停班課，另外鄰近台東海線的花蓮豐濱鄉，傍晚風強雨大，公所考量鄉民返家及學生放學安全，已提早下午4時先停班停課。

颱風災害應變中心在消防局召開，縣長徐榛蔚感謝各鄉鎮市首長及中央駐地機關對颱風用心整備，小犬颱風步步進逼，其路徑與前次海葵颱風相似，白天尚未有明顯風雨的情形，但入夜後水氣增加，加上氣流影響，縣內山地鄉鎮包括秀林鄉、萬榮鄉、玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉，將是嚴防豪大雨及土石流的重點區域，花蓮縣駐地國軍單位已進駐災防中心，將協助各地方公所災害應變所需。

目前警察局已協助玉里鎮觀音里赤科山產業道路、竹林山產業道路、富里鄉六十石山產業道路等已執行預警性封閉。各鄉鎮市回報，颱風預防性疏散撤離預計撤離人數達2870人；水土保持署花蓮分署對於目前花蓮有103條紅色警戒、68條黃色警戒土石流潛勢溪流，大規模崩塌有2處紅色警戒，2處黃色警戒，經聯繫各鄉鎮市公所均表示已提早預防性疏散。

花蓮市公所已到國福土石流潛勢戶預防性撤村；吉安鄉也會同第九河川分署前往榮光抽水站視察運轉情形；秀林鄉公所由軍警協助到和中、和仁部落預防性撤離；卓溪鄉公所也進行撤離土石流保全戶中。

災害應變中心強調，入夜後，近海低窪地區嚴防海水倒灌及淹水，請避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，另籲請民眾勿前往山區。縣府因應颱風相關最新資訊，將即時於花蓮縣政府網站首頁、縣府臉書及縣長徐榛蔚臉書公告，可隨時留意。