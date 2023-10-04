「丟丟妹」李明珊今（4日）出席保養品牌玫妍堂的代言人記者會，她今年3月與王心正離婚，將「丟丟妹」粉專留給前夫，自己在5月另創「樓頂揪樓下」粉專。李明珊今坦言會滑到對方的直播，「我老實說，那些妹妹很努力，但真的要加油。我沒有一直滑啦，因為沒有殺傷力，相比下來她們比較柔、我比較兇」。

前幾日，王心正突在粉專宣布將暫時離開直播界，李明珊昨也在臉書說「你們心中叫我什麼名字不重要，重要的是我對你們負責的態度，莫忘初心。我還是我，我是李明珊33。謝你們對33的不離不棄，Love you」。

李明珊今笑說，覺得自己離婚後變得比較美，可能是因為心境上的改變，跟前夫偶爾會因為家人聯絡。對於前夫退出「丟丟妹」一事，她說因為是對方的私事所以沒特別的感覺，「他們內部的事我不清楚，但就我知道是沒有整個關掉，有新股東承接，他個人退出」。前夫財務困難？她則笑而不答，沒有多做回應。

中秋節剛過，李明珊表示感覺今年經濟不景氣，但業績還是有破千萬，也有根據員工表現頒發獎金，少說也有60多萬，關於年終，她也將依據員工的工作表現提供，「該給的，我一定會給，至少都一、兩個月起跳」。

李明珊目前有近70位員工，雖然已經感覺廠房有點擠，但還是沒有打算擴編，明年的業績目標？她謙虛的說：「每個月有成長就好，因為整體經濟都不好，不是說個數字就會達標，要自己努力、客人喜歡比較重要，說數字沒用啦」。