高雄市客家委員會為鼓勵各領域優秀文創人才回流美濃原鄉，提升客庄觀光產值，辦理「高雄市客家文創人才留美培力計畫」，補助文創人才為期二年的駐地營運，112年度甄選結果出爐，由永沃麥田文化創意工作室的「柚仔林合和學堂書店」及鴨拓草工坊~杉林好料商行的「花酵」脫穎而出。

「高雄市客家文創人才留美培力計畫」鼓勵各領域優秀文創人才回流美濃（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

客家文創人才留美培力計畫，自105年開始啟動，中間因故停辦四年，今年再度登場，每年培力至少2案，每案輔助50萬元。今年通過甄選獲得補助的「柚仔林合和學堂書店」已在美濃經營5年，目前將搬遷至永安路上，以複合、多元化方式營運，除提供書籍販售外，也將不定期辦理藝術展覽、講座及推出具美濃特色的自有設計品牌商品，巧妙的將藝術人文及文化創意結合，呈現商店多樣性、複合性及完整豐富的展售經營理念。

「柚仔林合和學堂書店」以複合、多元化方式在美濃經營5年。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

「花酵」則是一家精釀啤酒餐廳，店內的啤酒以開發在地農特產品，如烏梅、檸檬蜂蜜、香檬、洛神、百香果、油柑子等為料，精釀而成，大幅提高農產品的利用價值；現場也販售傳統及創新的客家菜，搭配啤酒更是絕配。店家也應團客需求提供藍染體驗、釀酒課程、漬物工作坊等多樣活動，是個適合品嘗美食、愜意小酌及體驗文化的好去處。

「花酵」雖是精釀啤酒餐廳，也提供藍染體驗、釀酒課程、漬物工作坊等多樣活動（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，已有200多年歷史的永安老街，是美濃開發最早的市街，先民在此建造了24座夥房，並以永安街命名祈求永久安居之意。因此以永安庄為文創產業發展基地，透過古樸老屋的建築元素及美濃青年文創進駐店家的生命力，將美濃打造成為豐富多元的文創美學城鎮，展現其文化與經濟雙重價值。

高市府客委會聘請專業人員不定期訪視輔導，協助店家增進經營能力與計畫執行效益（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

「高雄市客家文創人才留美培力計畫」除補助獲選店家營運所需店租金、水電費、文宣費、展店開辦相關費用外，高市府客委會聘請專業人員不定期訪視輔導，協助店家增進經營能力與計畫執行效益，期望能透過文創人才培力及特色商店的進駐與群聚，發展美濃區內文創產業契機，帶動更多的青年返鄉創業，打造美濃新優質生活圈。