2023年10月4日桃園市／泰奇股份有限公司董事長康小姐利用父親留下的財產，購置市價高達150萬元的德國進口三用防水電動破壞剪並贈與八德消防分隊。（八德消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

泰奇股份有限公司董事長康小姐，因去年父親去世體悟到生命無常與珍貴，並想起台劇「火神的眼淚」，有感消防員的辛勞付出，為此捐贈市價百萬元的消防器材給八德分隊，巧合的是決定捐贈的那天是康小姐的生日，而器材到貨日則在丈夫洪先生的生日前夕，直呼「這是夫妻倆之間最好的生日禮物！」。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，泰奇公司董事長康小姐及監察人洪先生利用父親留下的財產購置了Lucas防水電動油壓剪、撐開器及推頂桿給消防隊，將取之於社會、用之於社會的理念回饋給地方。

鄭仁豪說明，這組德國進口三用防水電動破壞剪擁有頂規的性能和功能，市價高達150萬元，具有撐開、剪斷與頂舉的效果，在車禍現場有患者夾困時能幫助受困者快速脫離。有別於傳統油壓器材，需多個部件於現場組裝才能發動且耗力費時，保養起來也相當麻煩，電動破壞器材不但操作簡單，也可以大幅提昇救災現場效率及節省人力。

鄭仁豪說，泰奇公司董事長康小姐在她生日4月14日當天選擇贈予八德消防分隊珍貴的裝備器材，而巧合的事在洪先生的生日10月4日前夕到貨並完成捐贈，這份捐贈成為他們彼此間最棒的生日禮物，並表示這份捐贈象徵了家庭的愛心、對逝去親人的思念，以及對社會的貢獻精神。

鄭仁豪還說，相當感謝泰奇公司賢伉儷將這份珍貴的生日禮物贈予分隊，傳統的破壞器材較為笨重，不利於消防人員搬運及操作，加上八德轄內未來將增設國道三號大鶯豐德交流道，捷運綠線也在施工中，這次受贈Lucas電動破壞剪加入救援行列後，將大幅提升車禍救助量能。