為因應小犬颱風來襲，文化大學決議校本部今（4）日採遠距教學，意外引起各界討論，不過校方強調陽明山上午吹出7級風，為保障學生安全才有相關決議，並在稍早再度宣布，5日校本部持續採遠距教學，提醒學生勿到校。

文化大學稍早在官方臉書宣布，考量學生上下課安全，10月5日（周四）校本部持續採遠距線上上課，敬請學生勿到校。

校方提醒，若台北市政府若有停課之發布，全校課程停課；台北市政府若無停課之發布，5日本校校本部各課程持續採「遠距線上上課」方式進行；授課老師則可視個別情況，自行決定在家授課或到校授課。

因台北市4日未放颱風假，文化大學拍板校本部採遠距教學的決議引起各界討論，不過學生秀出陽明山上的風雨，強調並非市區能相比；校方則指出，3日晚間時，陽明山4日上午的風速預測已達5級、6級左右，4日上午10時30分左右，更測出7級風，基於學生安全考量才會做出相關決議。