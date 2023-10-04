桃園青埔地區新小學青園國小於新學期啟用，家長反映周邊人行道過於狹窄，養工處規畫改善。（養工處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青埔地區人口快速成長，學區國小校舍不足，民眾期待的青園國小第一期校舍已完工並在這學期讓師生搬進新教室使用。民代接獲家長反映，校園周邊通學步道狹窄，行走不便恐有安全疑慮。養護工程處表示，經會勘發現當地大勇路、大仁街人行道有改善空間，預計以明年度預算施作，盼提供親子友善通學步道。

青園國小鄰近橫山書法藝術公園、華泰名品城、大園國際高中與機捷和高鐵車站，地理位置優越，基地面積2萬2622平方公尺，第一期校舍興建1棟國小校舍與1棟幼兒園校舍，有操場、廚房、圖書館及容納30班學生的教室及專科教室等，今年5月底完工，新學期8月30日開學日開放師生搬進使用，紓解青埔學子就學需求。

教育局統計，青園國小目前學生有1至4年級，共13班，有415人，另青園非營利幼兒園則有8班，共198人。

市議員黃崇真指出，近日接獲家長反映，青園國小新校舍啟用後發現，學生要從機捷A17領航站方向前往學校時，大仁路、大勇路的人行道過於狹窄、多處破損，且還有未修剪的灌木叢擋道，不少人行道寬度僅能1人通過，行走十分不便，學生上下學也有安全疑慮，故邀集相關單位會勘改善。

養工處養護工程隊長蕭宗璿表示，經會勘決議，青園國小周邊的大仁路、大勇路將規畫人行道改善作業，總長度約500多公尺，預計改善項目包括灌木叢打除填平並保持部分綠化、路面破損修繕等，由於路段涉及新工處工程位置，後續還要與新工處研議分工處理，且路段長度較長，目前規畫以明年度預算改善並分段施作。