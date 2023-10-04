前立委蔡正元2日表示，自己沒有主張「柯韓配」，但判斷「柯韓配」有可能出現，原因是民眾黨提出方案說，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜比民調，輸者退選，「若柯贏侯退選，柯文哲一定會找高雄市前市長韓國瑜搭配參選」。對此，前立委郭正亮直言，「韓國瑜不會答應」。

針對柯文哲找韓國瑜當副手參選，郭正亮今（4）日在中天節目《綠也掀桌》指出，「韓國瑜不會答應，韓去跟柯搭配，就違反國民黨黨紀。」

郭正亮進一步指出，昨天他在趙少康節目中提到，「藍白兩邊都有對自己有利的民調，怎麼弄？」依他個人觀察，國民黨有立委總部的造勢，縣市長也會擺場，民調照理來說對國民黨有利，為什麼不用？結果昨日現場另一名來賓、國民黨智庫執行長柯志恩表示，「我們不傾向用民調。」

但對於趙少康提出，「侯友宜當總統參選人，並保證柯文哲當兩年行政院長」。郭正亮認為，這是比較可行的，因為柯文哲不會當副手，台灣副總統是完全沒事幹的，柯粉也希望柯文哲做一些革新，讓大家有感。

郭正亮最後總結，國民黨不願做民調，柯文哲可能就會採「我不玩了，你就去死吧，各玩各的」態度，因為不做民調，柯文哲怎麼跟柯粉交代，這會有正當性的問題，趙少康的方案才有突破性。