財政部今日公布7、8月期統一發票清冊，千萬特別獎中獎號碼「21981893」張數17張；而200萬元特獎中獎號碼為「39597522」，中獎張數為20張。其中千萬特別獎有幸運民眾投資虛擬貨幣，另交易手續費2元，就中了大獎。

財政部強調，該張發票還是雲端發票。統一超商統計有5位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹市東區的交大門市購買26元的飲品；一人在新北市中和區的樂鑫門市購買49元的飲品、報紙; 一人在桃園市中壢區的成龍門市購買60元的飲品；一人在新北市三重區的大智門市購買89元的飲品、麵包; 一人在台中市烏日區的榮泉門市購買100元的民生用品。

全家便利商店開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」苗栗中山店、美濃泰安店，其中有消費者僅花費10元購買報紙就幸運中大獎。萊爾富開出特別獎1000萬元1組。萊爾富表示，幸運兒在新竹縣的湖口好客店只花了44元購買2瓶飲料，花不到50元，就中了千萬元特別獎。

全聯福利中心開出1張1000萬元特別獎，幸運中獎者在彰化縣的芬園芬草門市購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，結帳時使用紅利及禮券，現金僅實付60元，就幸運中了1000萬元大獎。

財政部公布7-8月發票清冊。（圖／財政部）

財政部公布7-8月發票清冊。（圖／財政部）