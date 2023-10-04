基隆市汙水下水道工程分成五期，目前正在進行第三期工程。基隆市政府明年也編列了3億餘元的汙水下水道工程預算。今年9月起，仁愛區的街廓巷弄都將進行相關工程施工，其中，廟口夜市、愛四路夜市，將於今年12月進行施工，預估到2026年完工。

基隆市汙水下水道第三期的工程，自2020年到2025年實施。從今年9月起，相關工程已經進入仁愛區各街廓巷弄，預估相關工程自2023年到2026年進行，施工範圍北到忠一路、仁一路，南到仁五路，東至延平街、西至孝三路。其中，忠一路上埋設的幹管，將做為後續汙水下水道工程延伸至中山區的起點。

基隆市工務處副處長黃毅維表示，10月分汙水下水道相關工程已經進入孝三路、忠一路等區域進行施工，在當地的商家及住戶配合下，相關工程的進行都相當順利，預估在今年11月底，汙水下水道工程可以抵達東岸商場周邊。

如果一切順利，包括基隆廟口、愛四路夜市、仁四路美食街等區域，預估將在今年12月起施工。由於工法仍然採用立、管線推進以及後巷接管，施工期間將會縮減當地的車道。工務處指出，施工時將會依照交通維持計畫相關規定，配置義交協助交通疏道。

另外，工務處也強調，在進行廟口及愛四路夜市等最繁忙區域施工時，將會與當地的相關自治團體進行協商及溝通，協調出最適合、最不影響當地商家生意的施工方案。

在仁愛區的汙水下水道完工後，仁愛區的汙水與雨水下水道混用的機率會大幅降低，旭川河排入基隆港的水質也會得到進一步的改善。