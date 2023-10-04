「台灣羽球一姊」戴資穎要尋求衛冕亞運女單項目，卻在16強不敵日本好手大堀彩，不僅對戰8連勝遭中斷、亞運連霸也提前夢碎，賽後走過混合採訪區時，戴資穎十分落寞，似乎有拭淚的動作，面對採訪要求僅說了「可以不要嗎」就走回休息區。
戴資穎在上屆雅加達亞運女單項目奪金，成為中華代表團史上首面亞運羽球金牌，本屆則要挑戰2連霸，面對生涯過去8度交手全勝的大堀彩，戴資穎最後以16比21、14比21，直落二吞敗。
「台灣羽球一姊」戴資穎要尋求衛冕亞運女單項目，卻在16強不敵日本好手大堀彩，不僅對戰8連勝遭中斷、亞運連霸也提前夢碎，賽後走過混合採訪區時，戴資穎十分落寞，似乎有拭淚的動作，面對採訪要求僅說了「可以不要嗎」就走回休息區。
戴資穎在上屆雅加達亞運女單項目奪金，成為中華代表團史上首面亞運羽球金牌，本屆則要挑戰2連霸，面對生涯過去8度交手全勝的大堀彩，戴資穎最後以16比21、14比21，直落二吞敗。
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