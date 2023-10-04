民進黨今召中執會，會中同意成立「第11屆立法委員政黨比例代表」提名委員會名單；不分區名單預計10月底，最晚11月初出爐；黨主席賴清德表示，在未來的不分區名單中，希望具備專業，能夠解決國家當前的問題、堅定地捍衛民主憲政的體制，希望社會上面有志之士可以在今天之後，可以推薦優秀的人才到民進黨中央。

賴清德會中表示，2024年的總統跟立法委員選舉，對台灣的前途非常重要，不僅僅將影響台灣的國家走向、後代子孫的幸福、民主是否延續，也會影響印太和平跟穩定。此次區域立委的選舉，民進黨秉持著跨黨派、跨世代、跨領域的精神，推動民主大聯盟。

他說，這一次的不分區提名，也希望能夠秉持民主大聯盟這樣的精神，換句話說，在未來的不分區名單中，會有民進黨優秀的人才，也有社會上的有志之士，希望能夠結合台灣社會更多的力量，完成歷史上交付給的使命。

賴清德說，未來不分區的名單，也希望具備專業，能夠解決國家當前的問題。另外，不分區的名單，也能夠秉持著民主的精神，堅定地捍衛民主憲政的體制，希望社會上面有志之士可以在今天之後，可以推薦優秀的人才到民進黨中央，經由提名小組，以公開、公平、公正來選出優秀的人才代表民主進步黨，以獲得社會更廣大的支持。