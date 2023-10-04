糖尿病長年位居國人10大死因前5名，是可怕的隱形殺手，多數患者都不知自身已罹病，直到藉由健檢才發現血糖偏高。對此，三軍總醫院院長、中華民國糖尿病學會理事洪乙仁指出，糖尿病患者的發病平均年齡，通常在50～60歲之間，一旦發作就恐失明、心肌梗塞及腦中風。他並提到，包括有糖尿病家族史、肥胖、高血壓、高血脂、妊娠糖尿病、多發性卵巢囊腫等，都屬於高危險族群，要特別注意。

洪乙仁在《健康2.0－名醫觀點》提到，臨床觀察發現，許多糖尿病患者罹病都不自覺，主要因為症狀是逐漸產生，初期往往不易察覺，一般都是藉由健檢才發現血糖偏高。

洪乙仁接著指出，糖尿病患的發病平均年齡，通常在50～60歲之間。中壯年糖尿病患的特徵就是共病很多，包括體重過重，合併高血壓、高血脂，甚至是代謝症候群。一旦糖尿病發作，就可能出現失明、心肌梗塞、腦中風等併發症，因此更需要積極地治療。

洪乙仁提醒，若有糖尿病家族史，或是肥胖、高血壓、高血脂、妊娠糖尿病、多發性卵巢囊腫等，都屬於糖尿病高危險族群，要特別留意。

至於中年族群該如何有效控制血糖？洪乙仁也分享3招，首先是健康吃，務必定時定量不要偏食，同時不要偏好高蛋白、高油、高糖的食物；其次為快樂動，養成規律運動的好習慣，達到個人理想體重，建議瘦身每月減少半公斤到1公斤為原則；最後定期檢查是預防糖尿病的關鍵，建議年過45歲，應每年進行血糖檢查，別等到出現症狀，才進一步尋求醫療協助。