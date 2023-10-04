大陸網紅Sean在泰國清邁生活，他的YouTube頻道「Sean的世界 TV」擁有28.6萬粉絲訂閱，近日與好友「陳老師」首次來台灣旅遊，拍了許多有關台灣旅遊的影片，而他首次到淡水與好友聊到淡水河，認為淡水河的水應是淡水，沒想到嚐了一口後是鹹的，這舉動掀起網友討論，日前直播更是創下1.1萬人觀看，有網友就疑惑他怎麼突然就紅了，底下不少人給出見解。

日前網友在PTT發文討論來台灣旅遊的大陸YouTuber Sean，誇讚對方「能言善道、風趣又自然，來台灣的影片每部點閱數都爆棚，被他吃過的東西感覺都好好的樣子，剛在逢甲夜市突襲直播，居然最高線上1萬1千人，這太猛了吧，他之前都拍泰國的就沒那麼火爆，為啥到台灣突然爆紅？」

網友們發表看法：「台灣人自卑，謝謝你喜歡台灣」、「看他吃小王煮瓜跟早餐真的會流口水」、「看他吃個滷肉飯都覺得超歡樂」、「吃東西滿真誠的，雖然他什麼都說好吃」、「看他吃真的蠻爽的」、「為何台灣人總喜歡看別國人吃台灣小吃？」、「外型有台灣土味？」、「首頁跳出來點進去看 意外好看XDDDD」、「都是台灣人在看」、「每天都能推新影片，超強」、「因為被youtube演算法青睞，加上日更兩支，光臺北四天就更了20支，觀眾黏稠度抓得很緊」。

而至今為止Sean已經更新了18支台灣的影片，去了不少台灣觀光景點，包含中正紀念堂、台北101、故宮博物館、淡水、日月潭等等。