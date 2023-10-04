藍白合能否順利促成，是選戰重點，國民黨主席朱立倫今強調，藍白合是「必須的」，但國民黨立委林為洲受訪時則直言，個人認為「比較悲觀」，因為知易行難，做起來不容易，「國民黨當正的就沒問題，當副的就等於換柱再一次」，要打破很多框架。

林為洲今於中常會後受訪時表示，柯文哲訪美行結束後，當然是談藍白合的契機，「回來後也差不多要處理了」，10月份是滿關鍵的時刻。

但林為洲坦言，藍白合知易行難，大家都知道這個道理，但做起來真的不容易，要打破很多框架，尤其對國民黨來講等於換候選人，當然如果國民黨當正的就沒有問題，但就會變成民眾黨如何處理。

林為洲強調，若國民黨當副的，等於「換柱」再一次，中常委要先提案通過，再送黨代表大會通過，才會換候選人，「這很容易做嗎？」他說，目標是很正確，但要打破很多框架，確實是非常困難的任務。

至於民眾黨稱比民調「輸的退選」，林為洲也說，民調不是唯一方法，而且民調也有很多種，手機、簡訊、家電民調，是不是就能夠反應實力，也很難說。

林為洲直言，國民黨組織動員能力應優於民眾黨，縣市長、議員人數都多很多，但組織動員要如何量化也很困難，現在就努力朝合作方式來談，但真的要打破很多框架。

林為洲說，中華民國是總統制，沒有聯合內閣的經驗，也很難落實執行方案，因為行政院長跟部會首長都是總統指派，行政院長任期長度也是總統決定。現在沒有聯合內閣經驗，要促成在野聯合是重大突破，就繼續努力。

林為洲坦言，他對藍白合比較悲觀，方向很好、但困難重重，在立法院合作，比較看出可行性，包括各黨提名立委也告一段落，有合作的跡象，大家也看得出來。將來三黨不過半看起來也是趨勢，到時候要怎麼組成立法院的多數聯盟，這部分比較看得到可行性。

針對柯文哲改口說，輸的可以擔任副手，林為洲說，柯文哲之前可能講太快，但還沒有談好之前，就這樣對外說出方案，不一定是很好，希望將來大家都可以謹慎一點，知道很困難，但要去努力。「什麼樣的方案也要雙方來談，不是單方決定，這樣才是真正的合作」。