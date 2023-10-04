《FUN假玩樂報》「又双叒叕」來啦！提供您最新最有趣的玩樂情報……本周喜迎雙十連假，叮！您有一篇必看的國慶出遊攻略。本期必看：國慶焰火在台中，媽媽市長搶先曝光4大特色，國旗飄揚！萬面旗海天際線好壯觀。連假就是要吃爆，連鎖鍋物業者玩數字對對碰祭蝦子吃到飽，國慶大典去年有京都橘色惡魔今年有東京翡翠騎士，邀您一同參與盛會。別忘記還有連假交通情報，貼心路況運勢讓你出門「趨吉避凶」。

國慶焰火在台中》首次結合無人機展演4大亮點報你知

睽違9年國慶焰火回台中啦！市長盧秀燕曝焰火特色，將首度以無人機搭載且搭配爵士樂施放，市民更是不遑多讓，不藏私分享觀賞焰火「秘密景點」，國慶日當天市府也和各攤販合作推出限量兌換券與神祕好禮。雙十節一起到台中走走吧！

青天白日滿地紅》慶雙十！旗海飄揚好壯觀

桃園市國旗屋米干店老闆張老旺，連續第29年將在國慶日當天舉辦升旗典禮，忠貞新村旗海飄揚。（呂筱蟬攝）

桃園忠貞新村周遭的青天白日滿地紅旗海，是由孤軍後代張老旺佈置，29年來張老旺持續掏腰包舉辦國慶升旗典禮，為喚醒民眾對國旗的尊敬，在自家米干店掛滿國旗，由於數量過於驚人，米干店也成為知名景點國旗屋。

翡翠騎士來啦》接棒「橘色惡魔」東京農大二高國慶登場

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」將首度訪問高雄，10月8日將於高雄港7號碼頭帶來全台首場演出。（高市府提供）

去年的「橘色惡魔」橘高校管樂隊想必令大家印象深刻吧！今年國慶同樣邀請了東京農大二高管樂隊「翡翠騎士」參與國慶大會表演，展現台日堅定友誼以及青春魅力，為了首次來台公演，團員也準備了一系列動漫組曲，必然會成為一大亮點。

連假的胃是1TB》馬辣雙十玩對對碰 蝦子無限放題

馬辣集團31日前含2成人以上同行，其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含10任2碼，或姓名內有「雙十國慶」任一字就享優惠，包括不限時段到新馬辣經典麻辣鍋選指定方案，全桌可享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽（見圖）。（馬辣集團提供）

喜歡吃鍋的各位有福了，馬辣集團連假推好康，2人以上同行，其中一位證件含1、0任2碼，或姓名內有「雙十國慶」任1字，即可以享用基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦無限放題，這麼好康的優惠真是心動啊！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

國旅立大功》2023最後連假 高雄熱氣球浪漫升空

「高雄愛．月熱氣球」活動將於9月下旬登場，今年特別跨中秋、雙十連假舉辦。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

好想去浪漫的土耳其！連假期間不用出國也能體驗到異國風情，「高雄愛．月熱氣球」特別跨中秋、雙十舉辦，10/7於愛河港灣升空，更加碼美食市集，熱氣球繫留體驗還能享用美味小吃，給大家滿滿視覺與味覺饗宴。

雙十路況運勢》公路局預估18處「地雷」路段

國慶連假公路局預估出遊以觀光為主，省道將有18處易壅塞路段。(本報資料照片)

迎接國慶，公路局預估連假車潮將於10/7起湧現，18個易壅塞路段搶先看，強力推薦交通界運勢App「幸福公路」掌握交通資訊避免卡在車陣中，讓你連假出遊路況運勢大吉！