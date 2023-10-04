勞動部勞發署雲嘉南分署已經派員移除樹木。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

「小犬」颱風襲台，強風咻咻咻吹不停，位於台南市官田區的勞動部勞發署雲嘉南分署，4日下午驚傳1棵南洋杉被吹斷，砸中下方停放的轎車，幸好當時車內沒人，無人員受傷，機關人員趕緊派員清除倒塌的樹木。

雲嘉南分署餐廳外今天下午3點突然傳出「碰！」巨大聲響，嚇壞附近辦公的人員，經查看，原來是一棵至少有3層樓高的南洋杉，不敵強風襲擊被吹垮，壓到下方1輛轎車，幸好倒塌時沒有人經過，分署立即派員移除樹木。