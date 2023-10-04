陳妤入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎。（粘耿豪攝）

陳妤感謝《阿波羅男孩》中的媽媽范瑞君給她很多能量。（公視台語台提供）

陳妤入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎。（粘耿豪攝）

陳妤2017年以處女作植劇場《戀愛沙塵暴》拿到金鐘獎新演員獎，時隔6年再以公視台語台《阿波羅男孩》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，將與丁寧、范瑞君、蔡亘晏及賴佩霞角逐獎項。她4日出席入圍茶敘，開心表示前一天植劇場演員們才在群組恭喜許光漢以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍金馬獎最佳男主角獎，「群組一下子就爆炸，大家都有恭喜他，他就回謝謝大家」。

陳妤當年在得獎作品《戀愛沙塵暴》劇中和許光漢有吻戲、床戲，對於當年和她一樣都是菜鳥的許光漢，現已爆紅成男神，陳妤笑說：「很多人會跟我講妳跟許光漢對過戲，還有吻戲和床戲，我很難沒有意識到。」她回憶劇中自己的角色是巴西柔術社長，「因為被下藥，我就上了他。幸好他的粉絲都很棒，這幾年都沒有收到他的粉絲的騷擾，零！聽說有人會因為被這樣騷擾？還是他的粉絲們覺得我很安全？」

她坦言當年得獎後似乎真的曾有金鐘魔咒，後來的《我們與惡的距離》她被稱是金鐘入圍大遺珠，她自己對於沒入圍的反應是「嚇死」，不是覺得自己演得很好、抱著希望的邏輯，而是劇組給了她這麼好的角色，如沒有演好或扛好責任、多拿一些榮譽，會覺得對不起這個角色、對不起這個世界，所以給自己超大的壓力。

陳妤回憶，當時大家都傳訊息安慰鼓勵她，包括賈靜雯，「我反而是被安慰到哭！」現在回頭看，也覺得當時的自己對於入圍與否太過於戰戰兢兢，後來確實是放下了，因為時間是滿能治癒人的東西。這次對於得獎與否也很平常心，覺得有得過獎已經很不錯了，當然有獎項加持最好，就算沒有也要把自己的事情做好。

這次入圍金鐘獎，她也真的嚇壞了，一開始經紀人傳訊「入圍了」，她還回「誰？」以為是同公司的侯彥西，或前一天她才說覺得會入圍的范瑞君，「完全沒覺得會是我！我還想：蛤？哪裡搞錯了？真的嚇滿大一跳！」

同組入圍對手中，因為有成為副總統候選人的賴佩霞，成為媒體報導焦點，陳妤說，都是前輩，但她最希望是在《阿波羅男孩》中飾演她媽媽、以《額外旅程》入圍的范瑞君能得獎，「我真的覺得瑞君姐演得非常好，我表演時有個小秘密，會模仿劇中爸媽的表演，《女兒大人加個賴》模仿爸爸叔元哥，《阿波羅男孩》就是模仿瑞君姐，她的媽媽角色實在太鮮明、表演太有能量，讓我有一個追尋的邏輯，我在劇中很多魔幻時刻都是她給我的能量，看到她入圍我頭皮發麻，想說怎麼辦」，她說范瑞君真的是一個又強大、又溫柔、又有才華且幽默的前輩，如果是范瑞君得獎，她應該會比自己得獎還激動開心。

陳妤說，這次入圍自己已經夠驚嚇了，結果媽媽還打電話來，「我媽說，妳看妳才出道幾年，妳真的很幸運，妳要多念念佛經、做好事，這是福報！」她則心想：「我也有努力啊，幹嘛這樣！」並透露爸爸也是很會打擊她，當年第一次入圍時，爸爸就打電話跟她說「妳真的沒有很厲害」，還講1小時，讓她自信心被重大打擊、自我價值低落，「他就是傲嬌啦，來參加金鐘獎頒獎典禮，還驕傲擁抱我。」

後來《與惡》首播1、2集後她也打給爸媽，「我爸竟然說『妳表演有點太硬』。我就斷線，開始哭，因為我很在意爸媽的看法，我媽發現不對勁，立刻後悔，趕緊說沒事、妳是最棒的啦，還叫我爸來道歉。很多演員遇到嚴厲導演會被嚇哭，我家裡就有大魔王，出社會遇到的都是小怪！」

她說自己的父母做很多事表達對她的愛，但每每在她榮耀的一刻，第一時間總會忍不住先捅一刀，「可能怕我大頭症！」笑說爸媽就是喜歡在她表現好時打擊她、重創她，「我們現在感情很好啦，已經修復完成」，今年如果可以，也會邀請爸媽一起出席金鐘獎頒獎典禮。

回首第一次的金鐘之旅，拿到新人獎的陳妤因為情緒太激動，在台上邊哭邊致詞，如今終於有機會捲土重來，經過6年演藝生涯的磨練，陳妤說現在自己「心臟變大顆、走紅毯不會害怕了！」被問如果真的得獎還會不會哭，她不改幽默本色回：「這次上台應該不會哭，但會下跪，因為這次很難上台啦！」