中華混網隊4日在杭州亞運女子團體金牌戰遭遇日本，最後以4比5、4比2、3比5吞敗，只能拿下銀牌，「4朝元老」鄭竹玲賽後表示，這是她最後一次亞運，「因為繼續打下去的話，我回去的訓練變少，體能也下降，更重要的是，下次亞運我年紀更大了。」

連4屆亞運都參賽的鄭竹玲，目前包含今天這面女團銀牌，總共拿下1金、4銀、3銅，「回想當初首次打廣州亞運，我就跟身旁這些隊友一樣年輕，也都17、18歲，當時出來看到外國選手這麼強，就會想要比她們更好，也讓台灣更多人知道軟網這項運動。」

其實鄭竹玲這次參加亞運，也是面臨兩頭跑窘境，「我到第二階段才進國訓中心，因為我還在帶國中學生，所以每逢周末放假，我就必須高雄、雲林斗六兩頭跑，畢竟我沒辦法放下我的學生，所以我也只好這樣奔波。」

其實不只鄭竹玲，一旁的郭千綺也突然發聲，「我也是最後一次參加亞運，因為我的學妹都在進步，我則是隨著年紀變大、體能下降，未來我退役之後，應該會留在國訓中心擔任專屬訓練員。」