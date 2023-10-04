中度颱風小犬來襲，今天（4日）宜蘭縣長林姿妙前往員山鄉金柑果園及三星鄉蔥田視察，了解農作物防颱整備情形，林姿妙呼籲民眾，颱風期間務必提高警覺，做好災害防範措施並留意自身安全。

林姿妙表示，金柑是宜蘭縣非常重要且特色農產品，全縣種植面積約207公頃，產量約3142公噸，目前正值金棗的小、中果期，預計11月中下旬開始陸續採收；宜蘭青蔥更是以蔥白特長、蔥肉豐厚細緻聞名，目前縣內種植面積約113公頃、產量約2260公噸。

林姿妙要求農業處隨時掌握縣內農業災害狀況，並與各鄉鎮市公所與農漁會維持密切聯繫，一旦出現災情，即依「農業天然災害救助辦法」向中央爭取現金救助，以減輕農友損失及負擔。

農業處表示，為降低災害損失，已達收穫期的農作物，請盡速採收並妥善貯藏。葉菜類可搭設防雨棚架或尼龍紗網、不織布等資材覆蓋保護，適當培土可降低倒伏及大雨沖刷畦面。果樹部分則可設置防風網或補強支柱固定植株，以減輕危害。另倘農友之農作物遭受損害，亦可以主動向當地公所反應，以便縣政府彙整災情，並依此向中央陳報，辦理相關救助及輔導措施。